В России могут начать продавать алкоголь с 21 года

Депутаты в нескольких регионах Центрального федерального округа поддержали идею продажи алкоголя с 21 года. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Принудительный биохакинг затронет всю страну — авторы документа из Минздрава считают, что пить можно только с 21 года. Некоторые отделы мозга не успевают сформироваться к этому возрасту, поэтому даже пара бокальчиков для зумеров может оказаться губительной, разрушать мышление и социальные связи», — говорится в посте.

Как отмечает канал, проект поддержали также в Рязани.

В сентябре этого года эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о необходимости продажи алкоголя не раньше достижения 21 года. Он отметил, что в 14 лет гражданину РФ выдают паспорт, в 18 лет наступает совершеннолетие, а физиологически человек заканчивает свое развитие в 21 год, тогда он полностью становится взрослым человеком.

