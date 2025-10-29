В России загорелся остров Недоразумения

Остров Недоразумения в 20 километрах от Магадана оказался охвачен лесным пожаром, сообщил руководитель центра управления Магаданской областью Павел Береговой.

«Там произошло возгорание на землях лесного фонда. Причины будут устанавливаться, но, похоже, это человеческий фактор», — написал он.

Как пишет издание «Говорит Магадан», пожар хорошо виден с Ольского побережья острова Магадан. Предполагается, что на острове горят туристические постройки. Устранением пожара уже занимаются подразделения Авиалесоохраны МЧС.

До этого в Симферополе дрон попал в емкость с горюче-смазочными материалами и вызвал пожар.

29 октября Минобороны России сообщило о перехвате за ночь над российскими регионами сотни украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито в Брянской области — 46 единиц. Еще 12 беспилотников перехватили в Калужской области, восемь — в Белгородской, семь — в Краснодарском крае и шесть — в Московском регионе. Часть БПЛА следовала в направлении Москвы.

Ранее в Якутии 52-летний мужчина бросил непотушенный окурок в селе Хаптагай и устроил пожар на площади 6 га.