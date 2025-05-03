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Житель Якутии бросил непотушенную сигарету и сжег остров

В Якутии мужчина бросил непотушенный окурок и устроил ландшафтный пожар
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Прокуратура Республики Саха (Якутия)

В Мегино-Кангаласском районе тлеющая сигарета стала причиной ландшафтного пожара на острове, огонь охватил 6 га. Об этом сообщает прокуратура Якутии.

Возгорание сухой травы на острове Хоту арыы произошло 2 мая. Огонь охватил 6 га, пожар тушили 11 огнеборцев и спецтехника. Выяснилось, что виновником возгорания стал житель села Хаптагай.

52-летний мужчина бросил непотушенную сигарету и ушел, сельчанину грозит штраф до пяти тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Удмуртии пенсионер пытался избавиться от клещей на участке и устроил пожар. Мужчина вместе со взрослыми сыновьями поджег сухую траву с разных сторон участка. Огонь быстро вышел из-под контроля. Пожарных вызвали соседи, заметившие дым и зарево. Площадь возгорания составила 700 кв. метров, виновник происшествия оштрафован на 10 тысяч рублей.

Ранее россиянин выжигал клещей и устроил ландшафтные пожары.

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