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В Воронежской области начальника миграционной службы задержали за мошенничество

Воронежского начальника миграционной службы задержали по делу о фальшивых правах
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РИА Новости

В Воронежской области задержан начальник миграционной службы МВД Николай Горюшкин. Об этом сообщили «Вести».

По данным источников, мужчина подозревается в содействии незаконному получению водительских удостоверений.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. По имеющейся информации, сам Горюшкин признал свою вину.

До этого в Петербурге задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и руководителя местной администрации Колпино Дмитрия Кохно. Против них возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь текущего года через посредника задержанные получили не менее 9,2 млн рублей.

26 июня суд в Ижевске удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу бывшего руководителя Росимущества по Удмуртии и Кировской области, обвиняемую в получении взятки в размере 1,9 млн рублей. Сама экс-чиновница признала свою вину.

Ранее суд приговорил ростовскую чиновницу к колонии за коррупцию.

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