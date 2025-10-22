На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе начальника женской колонии задержали за взятку

Во Владимирской области начальника женской колонии задержали за взятку в 150 тыс
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Во Владимирской области начальника женской колонии задержали за взятку в сумме 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Центральному округу.

«Задержан начальник Головинской колонии, подозреваемый в получении взятки в крупном размере», - говорится в сообщении.

По данным следствия, глава колонии получил взятку за перевод на другой участок работы, где легче условия труда.

В Росгвардии рассказали, что деньги передала ранее судимая женщина у административного здания колонии в поселке Головино Судогорского района. После получения денег подозреваемый был задержан при содействии бойцов Росгвардии.

В момент задержания начальник колонии попытался избавиться от пакета с денежными средствами, что было зафиксировано оперативниками. Возбуждено уголовное дело.

14 октября ульяновске силовики задержали начальника местного управления уголовного розыска МВД Сергея Дикамова. По данным журналистов, мужчину подозревают в получении взятки, а задержание проводили сотрудники полиции и ФСБ.

Как стало известно СМИ, именно после прихода Дикамова на пост полицейские активизировали борьбу с организованными преступными группировками в городе.

Ранее главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали по делу о взятке.

