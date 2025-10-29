Пьяный дебошир выстрелил в 16-летнюю девушку в Петербурге

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге пьяный дебошир устроил ссору с компанией девушек-подростков и выстрелил в одну из них. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 27 октября возле дома №17 по проспекту Кузнецова. На детской площадке к группе из четырех 16-летних девушек подошел нетрезвый мужчина, который затеял с компанией ссору. Предварительно, в ходе конфликта 48-летний безработный петербуржец выстрелил из газового пистолета в сторону одной из несовершеннолетних.

В результате случившегося пострадавшая обратилась за медицинской помощью, врачи диагностировали у нее ожог роговицы глаза. Полицейские, прибывшие на вызов, в тот же день задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство с применением оружия.

