Двое мужчин попали в больницу в результате стрельбы в Бурятии

В Бурятии двое мужчин попали в больницу в результате стрельбы
Shutterstock

В Бурятии два человека пострадали во время стрельбы. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 24 октября. Полицейским в Тункинском районе из медицинской организации поступило сообщение о двух пострадавших от огнестрельного ранения 1975 и 1985 годов рождения.

Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что пострадавшими являются двое мужчин. Один из них находится в реанимации, а состояние второго оценили как удовлетворительное.

До этого суд в Екатеринбурге арестовал таксиста, стрелявшего в агрессивного пассажира. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Ранее юноша 11 раз выстрелил в мать, попросившую его лечь спать.

