Россияне назвали самые стрессовые ситуации за рулем

Наибольший стресс у российских водителей вызывают вероятность аварий и повреждений, а также парковка в тесных дворах и на подземных стоянках, показало исследование медиахолдинга Rambler&Co, экосистемы Сбера для автолюбителей и сервиса Ситидрайв, в котором приняли участие более 70 тыc. человек.

Согласно данным опроса, у российских водителей источники стресса чаще связаны не с техникой, а с поведением других людей и обстоятельствами на дороге. Так, 25% респондентов признались, что больше всего боятся аварий и повреждений авто, 15% — негативной реакции других водителей.

Почти половина водителей (46%) отметили, что пробки вызывают раздражение только при опозданиях. Еще 22% воспринимают заторы как естественную часть дороги, а 15% нервничают при любом застое. При этом 11% считают пробки возможностью заняться другими делами — послушать музыку, позвонить или включить подкаст.

91% участников опроса уверенно справляются с заправкой, считая ее привычной процедурой. Только 9% признались, что испытывают стресс из-за очередей или страха ошибиться.

Половина водителей чувствует себя уверенно при парковке, однако 37% испытывают напряжение в тесных дворах и на подземных стоянках. 6% признаются, что нервничают, если их подгоняют или сигналят другие водители.

При использовании каршеринга 41% опрошенных волнуются, проверяя машину после предыдущего пользователя, а 16% опасаются повредить транспорт. Еще 14% отмечают, что их напрягает отношение других участников движения к водителям арендованных автомобилей.

Около 40% респондентов заявили, что спокойно относятся к поломкам, считая, что любые неисправности можно устранить. 28% переживают из-за невозможности починить авто самостоятельно, 19% — из-за стоимости ремонта.

По данным исследования, уверенность за рулем напрямую связана с предсказуемостью дорожной ситуации. Эксперты отмечают, что современные цифровые сервисы — навигация с прогнозом пробок, онлайн-оплата штрафов и напоминания о техобслуживании — помогают снизить уровень стресса и вернуть комфорт в повседневные поездки.