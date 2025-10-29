На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неожиданный симптом рака груди

Врач Уланкина: втяжение соска может указывать на рак груди
Ранние симптомы рака груди часто остаются без внимания, но насторожить должны любые, даже едва заметные изменения формы груди, втяжение кожи или соска, появление ямочек или спонтанных (появляющихся без сдавления) выделений. Об этом в интервью РИАМО предупредила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

К слову, как напомнила в беседе с газетой «Известия» акушер-гинеколог «Инвитро» Наталья Кусойть, рак молочной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире и в России. Он занимает первое место по распространенности у женщин, а также лидирует среди причин летального исхода от онкологических заболеваний в этой группе у россиянок.

«Важнейший инструмент ранней диагностики — самостоятельное обследование. Процедура включает осмотр перед зеркалом и прощупывание молочной железы в положении лежа. Один из возможных признаков рака молочной железы — безболезненное уплотнение с неровными контурами, которое кажется неподвижным относительно окружающих тканей», — сказала Уланкина.

Врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор, завотделением противоопухолевой лекарственной терапии №1 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Елена Артамонова до этого рассказала «Газете.Ru», что самым опасным раком груди считается трижды негативный — на клетке опухоли нет рецепторов, на которые могли бы воздействовать при таргетной терапии. Поэтому пока основным лечением остается химиотерапия, однако разработаны конъюгаты моноклональных антител, которые могут помочь при этом виде рака, отметила специалист.

Ранее эксперт развеяла миф о продукте, который повышает риск рака.

