Россиянам рассказали про новые способы лечения самого опасного рака груди

Самым опасным раком груди считается трижды негативный — на клетке опухоли нет рецепторов, на которые могли бы воздействовать при таргетной терапии. Поэтому пока основным лечением остается химиотерапия, однако разработаны конъюгаты моноклональных антител, которые могут помочь при этом виде рака, рассказала «Газете.Ru» врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор, завотделением противоопухолевой лекарственной терапии №1 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Елена Артамонова.

На клетке опухоли молочной железы есть три рецептора: эстрогенов, прогестерона и HER2-рецептор. Определенные вещества в организме, прикрепляясь к этим рецепторам на поверхности злокачественной клетки, активируют их, заставляя клетки расти и размножаться. Именно от наличия или отсутствия этих рецепторов зависит подтип рака груди. Трижды негативный рак молочной железы не имеет ни одного из этих рецепторов.

«Конъюгаты моноклональных антител нацелены на другие, не основные рецепторы на опухолевой клетке. Конъюгат — это моноклональное антитело, к которому с помощью специального мостика, линкера, прикрепили молекулы химиопрепарата. Оно позволяет доставить химиотерапевтические агенты непосредственно в опухолевые клетки. Моноклональное антитело, входящее в состав конъюгата, связывается со специфической мишенью — белком или рецептором, — расположенной на поверхности опухолевой клетки. Затем этот комплекс попадает внутрь опухолевой клетки, после чего происходит высвобождение цитотоксического препарата, который разрушает ее», — рассказала врач.

По словам Артамоновой, некоторые химиопрепараты хотя и обладают выраженным противоопухолевым эффектом, но очень токсичны для здоровых клеток, поэтому врачи не могут их использовать обычным способом.

«Мы прикрепляем такие препараты к моноклональным антителам, и они не отсоединяются, пока антитело не достигнет опухолевой клетки. Таким образом токсичность значительно снижается. И сейчас в мире проводятся исследования конъюгатов антитело-цитостатик, эффективных при тройном негативном раке молочной железы», — заметила доктор.

У кого чаще всего встречается такая опухоль, какие новые методы лечения применяются в России и почему рак груди считается запущенным уже на третьей стадии — в интервью Артамоновой «Газете.Ru».

