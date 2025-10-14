На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд признал законным приговор спонсировавшей ВСУ сотруднице Центробанка

Верховный суд оставил в силе приговор экс-сотруднице ЦБ за финансирование ВСУ
Shutterstock

Верховный суд (ВС) России признал законным приговор бывшей сотруднице Центрального банка РФ Елене Поповой, которая финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в инстанции.

Там заявили, что судебная коллегия по уголовным делам ВС, рассмотрев кассационную жалобу женщины, не нашла оснований для изменения приговора.

В конце октября 2024 года Ростовский областной суд приговорил Попову к 12 годам колонии за государственную измену. Также ее обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Согласно приговору, с мая 2018 года осужденная свыше 60 раз перевела денежные средства на украинские банковские счета, используемые для финансирования ВСУ. Всего речь идет о 300 тыс. рублей.

В сентябре в Крыму осудили женщину, переводившую деньги в поддержку ВСУ. Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении жительницы Энергодара, который с 4 марта 2022 года находится под контролем властей РФ.

В том же месяце сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили о задержании и аресте жителя Подмосковья, переводившего деньги ВСУ и планировавшего принять участие в конфликте на украинской стороне.

Ранее в Хабаровском крае подполковника запаса осудили за госизмену.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
