Суд признал законным приговор спонсировавшей ВСУ сотруднице Центробанка

Верховный суд (ВС) России признал законным приговор бывшей сотруднице Центрального банка РФ Елене Поповой, которая финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в инстанции.

Там заявили, что судебная коллегия по уголовным делам ВС, рассмотрев кассационную жалобу женщины, не нашла оснований для изменения приговора.

В конце октября 2024 года Ростовский областной суд приговорил Попову к 12 годам колонии за государственную измену. Также ее обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Согласно приговору, с мая 2018 года осужденная свыше 60 раз перевела денежные средства на украинские банковские счета, используемые для финансирования ВСУ. Всего речь идет о 300 тыс. рублей.

В сентябре в Крыму осудили женщину, переводившую деньги в поддержку ВСУ. Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении жительницы Энергодара, который с 4 марта 2022 года находится под контролем властей РФ.

В том же месяце сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили о задержании и аресте жителя Подмосковья, переводившего деньги ВСУ и планировавшего принять участие в конфликте на украинской стороне.

Ранее в Хабаровском крае подполковника запаса осудили за госизмену.