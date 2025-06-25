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Суд арестовал директора «Ростовводоканала» по делу о разглашении гостайны

В Ростове-на-Дону арестован глава «Ростовводоканала» Юркин за раскрытие гостайны
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Суд в Ростове-на-Дону арестовал генерального директора «Ростовводоканала» Евгения Юркина, которого подозревают в разглашении государственной тайны. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.

«Юркину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток по 14 августа включительно», — рассказал источник.

По его словам, дело фигуранта проходит по части 1 статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны».

Евгений Юркин стал директором АО «Ростовводоканал» в 2023 году. Во вторник, 24 июня, стало известно о его задержании.

3 марта в Татарстане мужчину приговорили к условному сроку за разглашение государственной тайны. О том, какие именно засекреченные данные распространил мужчина, неизвестно.

До этого в Госдуму внесли законопроект поправок в Земельный и Градостроительный кодексы РФ, направленных на противодействие угрозам распространения гостайны.

Ранее в РФ впервые ограничили выезд из страны адвокату из-за работы с делами о гостайне.

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