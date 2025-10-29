На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне смогут отправиться в круиз на лайнере «Владимир Жириновский»

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» прибыл в Петербург для достройки
true
true
true
close
Captain Wang/Shutterstock/FOTODOM

Четырехпалубный круизный лайнер «Владимир Жириновский» проекта PV300VD прибыл в Санкт-Петербург в ночь на 29 октября, чтобы встать на достройку на Балтийском заводе, сообщает «Фонтанка.ру».

По информации издания, теплоход прибыл с завода из Астраханской области, где его строили почти 10 лет.

В материале говорится, что «Владимир Жириновский» (ранее «Петр Великий» — прим. ред.) вмещает до 300 пассажиров, в дальнейшем его планируют отправлять в Черное, Азовское, Средиземное и Красное моря. На его борту разместят бары и рестораны, спа-салон и тренажерный зал, бассейны и два лифта, пишет «Фонтанка.ру».

Лайнер планируют спустить на воду в следующем году — к 80-летнему юбилею основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Действующий руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что на улицах городов России появятся цитаты Жириновского. По его словам, инициатива приурочена к празднованию 80-летия со дня рождения политика.

Ранее дочь Жириновского ответила на слухи о продаже резиденции ее отца.

