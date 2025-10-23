На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь Жириновского ответила на слухи о продаже резиденции ее отца

Дочь Жириновского Боцан-Харченко: дом в Кузьминках не принадлежал лидеру ЛДПР
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Дочь экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского, управляющая Фондом политика Анастасия Боцан-Харченко в беседе с kp.ru прокомментировала информацию о продаже резиденции, которая якобы принадлежала ее отцу. По ее словам, Жириновский никогда не владел данным объектом недвижимости.

«Мой отец при жизни не имел в собственности особняк, о котором говорится в этой статье. Этот факт неоднократно подтверждался декларациями о доходах и имуществе политика. Будучи депутатом Госдумы, он относился к категории лиц, которые обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе», — отметила Боцан-Харченко.

Она напомнила, что декларации всех подотчетных публичных лиц находятся в открытом доступе.

Комплекс находится в Кузьминках и занимает более 5 тыс. кв. м. Внутри помещения выдержаны в стилистике 90-х годов: массивная мебель, ковры и объемные кожаные диваны. Территория включает четыре корпуса примерно по 500 кв. м каждый, парковку на 50 автомобилей и участок с голубыми елями. Земля находится в аренде до 2052 года, вся территория оборудована камерами наблюдения.

Как сообщает Telegram-канал Mash, объект долгие годы считался закрытой резиденцией Жириновского. По документам, недвижимость принадлежала совхозу имени Горького. Эта структура, в свою очередь, связана с семьей Сергея Абельцева — соратника экс-лидера ЛДПР, которого арестовали в июле 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным издания, резиденцию оценили в 800 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России на улицах развесят цитаты Жириновского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами