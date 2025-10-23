Дочь Жириновского ответила на слухи о продаже резиденции ее отца

Дочь экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского, управляющая Фондом политика Анастасия Боцан-Харченко в беседе с kp.ru прокомментировала информацию о продаже резиденции, которая якобы принадлежала ее отцу. По ее словам, Жириновский никогда не владел данным объектом недвижимости.

«Мой отец при жизни не имел в собственности особняк, о котором говорится в этой статье. Этот факт неоднократно подтверждался декларациями о доходах и имуществе политика. Будучи депутатом Госдумы, он относился к категории лиц, которые обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе», — отметила Боцан-Харченко.

Она напомнила, что декларации всех подотчетных публичных лиц находятся в открытом доступе.

Комплекс находится в Кузьминках и занимает более 5 тыс. кв. м. Внутри помещения выдержаны в стилистике 90-х годов: массивная мебель, ковры и объемные кожаные диваны. Территория включает четыре корпуса примерно по 500 кв. м каждый, парковку на 50 автомобилей и участок с голубыми елями. Земля находится в аренде до 2052 года, вся территория оборудована камерами наблюдения.

Как сообщает Telegram-канал Mash, объект долгие годы считался закрытой резиденцией Жириновского. По документам, недвижимость принадлежала совхозу имени Горького. Эта структура, в свою очередь, связана с семьей Сергея Абельцева — соратника экс-лидера ЛДПР, которого арестовали в июле 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным издания, резиденцию оценили в 800 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России на улицах развесят цитаты Жириновского.