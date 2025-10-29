На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина не выжил, упав в Неву возле петербургской Кунсткамеры

РЕН ТВ: в Петербурге мужчина не выжил, упав в Неву
Afanasiev Andrii/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге мужчина упал в Неву, его не удалось спасти. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября в районе Кунсткамеры. По словам очевидцев, которые вызвали на место экстренные службы, мужчина упал в воду с Дворцового моста. Он не выжил.

Камеры видеонаблюдения не запечатлели момент падения, однако специалисты предположили, что это могло произойти непосредственно возле здания Кунсткамеры. Спасатели прибыли на место вызова и примерно через полчаса извлекли мужчину из воды — его личность в настоящее время устанавливается.

До этого женщина упала с Парящего моста в московском парке Зарядье и не выжила. Ее пытались реанимировать, но сделать этого не удалось.

Ранее в Петербурге машина протаранила ограждение и спикировала в реку, это попало на видео.

