В Петербурге машина протаранила ограждение и спикировала в реку, это попало на видео

В Петербурге автомобиль упал с набережной в реку
В Петербурге легковая машина упала в воду, протаранив ограждение. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на набережной реки Фонтанки. По данным ведомства, машина пробила ограждение и спикировала в водоем. По какой причине это произошло, не уточняется.
Какие-либо данные о пострадавших сотрудникам МЧС не поступали.

«К ликвидации происшествия привлекались от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава», – сообщается в публикации.

По данным «Фонтанки» машину уже извлекли из реки. Внутри находились водитель и его пассажирка, последняя не выжила. Мужчина попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подобный инцидент произошел в городе зимой. Машина съехала в реку с набережной. В результате троих человек, которые находились в салоне, отправили в больницу с обморожением.

Ранее в Москве из реки достали упавший в нее автомобиль.

