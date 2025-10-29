На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Невзоров раскритиковал интервью с Дудем за примитивность и повторяющиеся вопросы

Невзоров заявил, что интервью с Дудем разочаровало его низким уровнем подготовки
true
true
true
close
Александр Невзоров/YouTube

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) раскритиковал блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) за примитивность ведения трехчасового интервью, опубликованного 5 августа. Соответствующее заявление журналист сделал в беседе с проектом «И грянул Грэм», видеозапись которой размещена на YouTube.

«Я, честно говоря, просто уснул. И не ожидал, что мальчишка настолько примитивен. (...) Поразительно примитивный парень», — заявил Невзоров, выразив разочарование форматом беседы.

По словам журналиста, Дудь не только демонстрировал низкий уровень подготовки, но и делал «неадекватные заявления». Особое недовольство Невзорова вызвало то, что блогер задавал вопросы, на которые он уже неоднократно давал ответы в предыдущих интервью.

В этом интервью Невзоров поблагодарил Киев за полученный паспорт гражданина Украины. Кроме того, Невзоров сравнил россиян с глубоководными червями и признался в русофобии.

Ранее Дудь публично пристыдил Ивана Дорна.

