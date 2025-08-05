Российский журналист сравнил россиян с глубоководными червями

Журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) сравнил россиян с глубоководными червями в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на YouTube.

По словам Невзорова, жители России похожи на вестиментиферы — кольчатых червей, которые живут на дне океана и питаются сернистым газом. Он отметил, что среда обитания этих беспозвоночных животных так же непригодна для существования, как и условия жизни в России.

«И вот все люди, которые способны выживать сегодня в России, люди, для которых эта среда все равно более предпочтительна, мы с уверенностью можем говорить: да, это вестиментиферы», — сказал журналист.

Также Невзоров признался, что считает себя русофобом, поскольку «русофобия — это светлое и нормальное качество», сравнимое с арахнофобией (боязнью пауков — прим. ред.) и другими страхами перед опасными явлениями.

2 июля 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его супругу Лидию Невзорову экстремистским объединением и запретил им вести какую-либо деятельность на территории России. Суд также постановил конфисковать имущество супругов Невзоровых в пользу государства.

Иск против Невзоровых был подан прокурором Санкт-Петербурга в начале мая прошлого года в интересах государства и неопределенного круга лиц. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме по ходатайству представителя прокуратуры, так как в процессе должны были быть оглашены персональные данные ответчиков и документы с банковской тайной.

Ранее активисты потребовали проверить группу «Каста» на дискредитацию армии России.