Дудь публично пристыдил Дорна: «Для меня, Ваня, это неприемлемо!»

Журналист Дудь повысил тон во время беседы о семейных ценностях с Дорном

Украинский певец Иван Дорн признался, что старается ограничить хождение по дому голышом, поскольку его супруга выразила недовольство такой практикой. Об этом артист сообщил в YouTube-интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

В ноябре 2020 года Дорн открыто рассказал о своей привычке в интервью Ксении Собчак: «Я перед своими детьми тоже голым хожу и не парюсь по этому поводу».

На тот момент у артиста было двое детей: сын Иван и пятилетняя дочь Василиса. По словам музыканта, супруга попросила его «сбавлять обороты» в присутствии дочери — и теперь он старается ходить в трусах.

«Сейчас уже жена строже на это реагирует. Говорит: «Слушай, ну дети взрослеют. Давай хотя бы в трусах». С сыном мы еще как-то пытаемся с этим бороться: часто выходим вдвоем голые и такие: «Доброе утро!» Это, знаешь, когда мы просыпаемся и точно уверены, что больше никто не проснулся», — поделился исполнитель.

Дорн утверждает, что не видит в этом ничего предосудительного.

«Считаю, что не так страшен черт, как его рисуют. Мне просто нравится это. Я чувствую себя свободно. Если бы это было в рамках этики, то интервью я бы тоже давал без трусов», — признался он.

Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, эмоционально отреагировал на заявление Дорна. Он публично выразил несогласие с позицией артиста.

«Я никогда не думал, что могу консервативно в чем-то звучать, потому что у меня репутация суперлиберального типа. Но, конечно, надо было встретиться с Иваном Дорном», — заявил Дудь, а затем обратился к певцу с повышенным тоном: «Для меня, Ваня, это неприемлемо! В моем мире это неприемлемо!»

