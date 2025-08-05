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Невзоров назвал «рыцарским» поступком выдачу ему паспорта Украины

Журналист Невзоров похвалил Киев за выдачу ему паспорта Украины
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Журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) в интервью своему коллеге Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на его YouTube-канале поблагодарил Киев за полученный паспорт гражданина Украины.

За это, по словам Невзорова, он отказался от публичных обсуждений внутренней политики Украины.

«[Подарок] Украине, которая обошлась со мной исключительно благородно и по-рыцарски, выдав мне свой паспорт», — сказал журналист.

По словам Невзорова, у него есть контакты сотрудников украинской разведки. Он подчеркнул, что «счел бы честью» работать с ними.

В июле 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его супругу Лидию Невзорову экстремистским объединением и запретил им вести какую-либо деятельность на территории России. Суд также постановил конфисковать имущество супругов Невзоровых в пользу государства.

В мае 2025 года Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что супруги стали фигурантами нового уголовного дела за финансирование экстремистов — самих себя. По его данным, уголовное дело было возбуждено по факту сбора донатов с подписчиков.

Ранее журналист Невзоров сравнил россиян с «глубоководными червями».

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