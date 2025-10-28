«Для острова это катастрофа»: житель Ямайки – о надвигающемся урагане «Мелисса»

Надвигающийся на Ямайку ураган «Мелисса» представляет серьезную опасность для острова из-за его медленной скорости и сильного ветра. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель, автор YouTube-канала «Русские на Ямайке» Ден, отметив, что хлипкие дома могут попросту не выдержать непогоды.

«Ураган действительно очень серьезный, и его проблема в том, что он очень медленный и огромный по размерам. Это считают ураганом вообще самым большим в истории наблюдений за ураганами не только в Карибском бассейне, а вообще в мире. И опасность этого урагана заключается в двух вещах. Первое — он хочет ударить прямо по Ямайке, и он уже где-то в двух часах от острова. И второе — он очень медленный. То есть обычно ураганы пролетают моментально, наносят какие-то повреждения и проходят дальше. Этот идет со скоростью пять или шесть километров в час всего, то есть он Ямайку будет терзать больше 10-15 часов. И это действительно очень опасно, потому что такого ураганного ветра многие строения могут просто не выдержать, даже какие-то достаточно серьезные. А очень много домов у ямайцев просто покрыты металлическими крышами, то есть цинковыми, и деревом — это их не спасет вообще никак», — сказал он.

По словам Дена, ветер от урагана нанесет «колоссальные повреждения», а многие ямайцы придут пережидать непогоду в его каменный дом.

«Нижние районы начало топить еще вчера, то есть с гор спускается вот эта вода и топит. Очень много машин плавает во всех приходах (районах) Ямайки. И наплывы воды действительно очень-очень серьезные. Мы находимся прямо на горе, и для нас самое страшное — это ураганный ветер. Он идет со скоростью 280 км/ч. Это просто страшная вещь. У меня очень много соседей-ямайцев, небогатых людей, которые скорее всего начнут приходить к нам, потому что у нас здесь в районе самый крепкий каменный дом. Я думаю, что у нас очень много будет ямайцев. Я не думаю, что пугают [серьезностью урагана], потому что премьер-министр уже выступил с обращением, что он, скорее всего, объявит Ямайку зоной бедствия. Это ни разу не нагнетание обстановки. Ветер усиливается. Когда он выйдет на сушу, даже пройдет весь остров, его хвост будет терзать всю страну, пока он вообще не исчезнет за горизонтом. То есть он, пройдя остров насквозь, еще уходя, будет наносить колоссальные повреждения, потому что он к этому моменту снова окажется над океаном и будет набирать силу. Для острова это реально катастрофа», — добавил он.

Мужчина уточнил, что местные жители покупают немного продуктов на время торнадо, причем не первой необходимости, и не паникуют из-за особенностей менталитета.

«Местные жители — это вообще отдельная философия. Ямайка живет по принципу no problem. Я на самом деле им удивляюсь, потому что никто толком ни к чему не готовится, готовятся единицы. Надо мной все смеялись, что я заколачиваю окна и даже с собой гвозди, кирку и лопату взял. Наш садовник ходит, белье сушит свое после того, как его постирал и не боится, что оно у него улетит. В магазинах никакой абсолютно давки. Да, есть очереди, но ямайцы не тарят, как мы. Они берут сладости, торты, пиво, алкоголь, хлеб. Может быть, кто-то берет рис, макароны. Но нет такого, как у нас в России, когда какая-то угроза нависает, мы побежали и смели все с полок. И берем 50-килограммовыми мешками гречку и туалетную бумагу. Здесь такого нет. Они это не берут вообще, а берут действительно понемногу для того, чтобы переждать буквально несколько дней. Паники особой вообще нет. Ямайцы – это ямайцы, у них философия никуда не спешить, ни о чем не думать. Их религия вообще говорит, что не надо ни за что переживать, надо есть то, что дала природа, любить Бога и любить ближнего. Вот и все», — подчеркнул он.

28 октября ураган «Мелисса» вплотную подошел к южному побережью Ямайки. Согласно оценкам Национального центра США, ураган достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона и может стать крупнейшим торнадо за всю историю острова — его скорость достигает 282 км/ч.

The Times сообщает, что власти открыли более 800 пунктов эвакуации, под угрозой находятся до 1,5 млн человек.

Ранее базу США в Гуантанамо эвакуировали из-за урагана «Мелисса».