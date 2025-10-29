Москвичи заявили о нехватке развлечений в торговых центрах города

Большинству москвичей недостаточно предложений развлекательных услуг, которые сегодня есть в торговых центрах. Только 13% высказались за увеличение числа магазинов, тогда как 87% хотят видеть больше предложений для отдыха в ТЦ города. Треть москвичей отметили (37%), что ходят в торговые центры в первую очередь за досугом, а не за покупками в ретейле.

Это показал опрос ADG group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Посетители торговых центров в столице хотят видеть на их территории больше спа-салонов и кабинетов массажа, бассейнов и саун (29%), развлекательных центров для детей (21%), галерей и выставочных пространств (18%), а также кинотеатров (11%). Каждому десятому опрошенному по-прежнему не хватает в ТЦ у дома хорошей кофейни (10%). А вот спрос на открытие новых фитнес-центров и фудхоллов, которых стало заметно больше в московских торговых центрах, снизился: только 6% респондентов хотели бы увидеть еще одно новое гастропространство в объекте торговой недвижимости, куда они ходят, 5% — фитнес-зал.

Москвичи также рассказали, какие бесплатные сервисы и услуги побудят их ходить в магазины и торговые центры чаще. Три четверти опрошенных (78%) станут больше посещать магазины, в которых есть кофе-машина или мини-кофейня и которые предлагают бесплатный кофе посетителям. Еще (43%) не отказались бы от бесплатных спа-услуг во время шопинга.

Четыре респондента из десяти (41%) станут охотнее ходить в торговые центры, которые предложат им оставить детей с бебиситтером на время покупок и не возьмут деньги за эту услугу. При этом для четверти опрошенных (25%) ни один из вышеперечисленных сервисов не сможет перевесить чашу весов в пользу ТЦ, поскольку эта группа москвичей предпочитает совершать покупки на маркетплейсах.

Помимо этого, большинство москвичей (75%) отметили, что комфортнее чувствуют себя в торговых центрах с ароматизацией помещений. Четверти опрошенных (26%) нравятся древесные ароматы, 24% — цитрусовые, 19% — запах кофе, 17% — цветочные, еще 14% — запах выпечки.

