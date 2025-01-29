Россияне полюбили пассивный отдых

Почти 40% опрошенных россиян не готовы ходить по музеям и отправляться в походы — они предпочитают пассивный отдых. Интересно, что среди любителей пассивного отдыха заметно больше — 75% — тех, кто состоит в браке. Это показало исследование сервиса Туту и Sidorin Lab, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также 75% опрошенных любителей полежать на пляже и никуда не спешить имеют средний доход. Согласно опросу, женщины выбирают пассивный отдых немного чаще мужчин: 56% против 44%. Большинство фанатов неспешного отдыха работают в офисе. Средний возраст таких путешественников — 43 года. У 48% из них есть дети.

Основная причина, по которой пассивный отдых кажется путешественникам привлекательным, — накопившаяся усталость. Также респонденты часто упоминали необходимость восстановить здоровье и свозить детей на каникулы.

Прежде всего, любители пассивного отдыха хотят расслабиться и отвлечься от работы. Отдыхают они и в регионах России, и в зарубежных странах. Самыми важными факторами при планировании поездки путешественники назвали наличие моря или океана, а также климат. При этом около 52% пользователей и вовсе отказываются от путешествий и предпочитают пассивный домашний отдых — например, просмотр фильмов, — это показал анализ упоминаний в социальных сетях.

В среднем путешественники потратили на пассивный отдых 97 тысяч рублей. Активный отдых обходится путешественникам дешевле — опрошенные тратили на поездку порядка 59 000 рублей.

Активный и пассивный отдых проигрывают по популярности умеренному. Именно его выбирает большинство россиян. Опрошенным нравятся историко-культурный туризм, поездки к друзьям и родственникам, гастрономические путешествия.

Россияне выбирают такой тип отдыха, чтобы сменить обстановку, расширить кругозор и узнать что-то новое. Пассивный отдых занял второе место, активный оказался самым непопулярным.

Евгения Андрианова, руководитель направления SMM и инфлюенс-маркетинг в Туту:

«Пассивный отдых чаще всего просто наименее затратный вариант: не нужно тратить деньги на развлечения, музей и прочие активности. И если в РФ для россиян это еще не так проблематично, то для отдыха за границей развлечения могут стать прямо отдельной большой статьей расходов. Например, если билет в музей для взрослого в России стоит 500 рублей, то за границей он может стоить и 2000 рублей, и еще больше. Во-вторых, часто сам отель представляет столько развлечений, включенных в стоимость проживания (спа, спортзал, питание завтрак-обед-ужин), что у путешественников просто не остается времени или сил выбирать какие-то дополнительные активности. Ну и плюс тренд на ворк-лайф баланс привел к тому, что люди стали брать «короткие» отпуска на 3–4 дня. А в такой сжатый срок все хотят просто перезагрузиться, полежать в отеле, погулять, а музей и прочие активные развлечения — это как раз дополнительная информационная нагрузка. Отсюда и популярность пассивного отдыха».

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