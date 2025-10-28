Мужчина похитил девушку с автобусной остановки, чтобы выдать замуж

Жительницу Казахстана похитили, когда она ждала автобус на остановке. Об этом сообщает Orda.kz.

Инцидент произошел в городе Тараз несколько дней назад, но детали появились только недавно.

На кадрах с места видно, как мужчина заталкивает девушку на заднее сиденье машины. За ситуацией наблюдают несколько человек, некоторые из них пытаются помешать неизвестному. Один из свидетелей попытался схватить сидевшего в салоне похитителя, но машина сорвалась с места.

Как рассказали очевидцы, сама пострадавшая сопротивлялась и кричала. Предполагалось, что девушку планировали насильно выдать замуж. Это мог сделать родственник сватов.

По словам представителей департамента полиции области, участники инцидента ранее были знакомы и «взаимных претензий не имеют». Несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье о понуждении к вступлению в брак.

На данный момент участники похищения находятся в изоляторе.

