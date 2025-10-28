Футболист Мостовой записал видеообращение после попытки похищения

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение игрока команды Андрея Мостового после попытки похищения.

«Наверное, все в курсе, что со мной произошло. Хотел бы сказать слова благодарности неравнодушным людям. Я получил много слов поддержки. Со мной и моей семье все хорошо. Я нахожусь в полной безопасности. Многие люди мне сейчас помогают», — сказал Мостовой.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили предпринимателя Сергея Селегеня. В этот же день они были задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

Ранее экс-футболист «Зенита» назвал Мостового тюфяком после попытки похищения.