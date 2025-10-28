На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине начали продавать шоколад с личинками

В двух городах Украины начали продавать шоколад с настоящими личинками
Shutterstock

Шоколад с настоящими личинками появился в продаже в магазинах Киева и Львова. Об этом рассказало украинское издание «Телеграф».

«В украинских магазинах в продаже появился шоколад с довольно необычной начинкой — настоящими хрустящими личинками. Такие сладости имеют и соответствующее название — «Жуколад»», — говорится в публикации.

Цена в магазинах на столь необычный продукт составляет 49 гривен (примерно 93 рубля).

Мнения украинцев относительно новых сладостей сразу разделились. Часть пользователей соцсетей выразили интерес к шоколаду и даже захотели его попробовать, у других же он вызвал отвращение.

В апреле депутат Госдумы Олег Леонов выразил мнение, что россияне не готовы к употреблению продукции из насекомых, поскольку это противоречит культурному коду.

Парламентарий отметил, что насекомых на Руси не ели, и в РФ хватает традиционных продуктов питания. Кроме того, никто не доказал безвредность такой продукции. Также, по словам депутата, он почти уверен в том, что у насекомых огромное количество своих болезней и паразитов, о которых, «поскольку мы их никогда не ели, мы просто не знаем».

Ранее владелец сверчковой фермы оценил разрешение ЕС на использование порошка из личинок в пищу.

