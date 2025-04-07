«Противоречит культурному коду»: в Госдуме заявили, что русский народ не ест насекомых

Россияне не готовы к потреблению продукции из насекомых, поскольку это противоречит культурному коду — на Руси их никогда не ели. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился депутат Олег Леонов.

«Всегда есть люди, которые хотят попробовать чего-то новенького. Есть люди, которые, например, хотят попробовать жареных сверчков, но это их дело. И когда ты берешь жареного сверчка, прям явно видно, что это жареный сверчок. Есть его или не есть — каждый решает сам. Такие люди точно есть и точно найдутся, сейчас эта продукция покупается. Но в целом, как народ, мы не готовы есть в повседневной еде пищу, приготовленную из насекомых. Во-первых, это противоречит нашему культурному коду, никто насекомых у нас на Руси не ел, и у нас хватает традиционных продуктов питания. И, кроме того, никто не доказал безвредность такой продукции. Я почти уверен в том, что у насекомых огромное количество своих болезней и паразитов, о которых, поскольку мы их никогда не ели, мы просто не знаем. И какой долговременный вред они принесут, мы тоже не знаем. Не хотелось бы проверять это экспериментальным путем на себе. Поэтому я думаю, что россияне не только не готовы, но и будут опасаться. И эта продукция практически гарантированно будет вредна для людей», — сказал он.

Леонов опасается, что традиционные ингредиенты станут заменять сделанными из насекомых, а люди незаметно для себя начнут такие продукты употреблять.

«Опасность, которую я вижу, и она очень серьезная, мы ее сейчас видим в странах Западной Европы, частично в Америке, что такая продукция, мука в первую очередь и белковые продукты, пойдут для приготовления обычных традиционных блюд, например, хлеба, кондитерских изделий и прочих без специальной маркировки. То есть в какой-то момент есть риск, что у вас в магазине в батоне, в котором раньше была только пшеничная мука, будет мука из насекомых. По вкусу вы это сразу не поймете, по составу там будет где-то меленько написано. И, таким образом, незаметно для себя, вы начнете есть продукцию из насекомых. Есть продукты из насекомых разные, как я сказал, например, жареные сверчки. То есть, если человек хочет это съесть, запрещать ему это было бы глупо. Я не вижу опасности именно в жареных сверчках. Я вижу опасность в том, что традиционные продукты — хлебобулочные изделия, кондитерка, часть мясных изделий — будут подменяться продуктами из насекомых. В этом основная опасность — когда вы думаете, что вы едите хлеб из хорошей пшеничной муки, а на самом деле это просто он из мух сделанный», — добавил он.

Депутат уточнил, что продукцию из насекомых нужно крупно маркировать, чтобы россияне знали о составе.

«Эта опасность есть, мы, партия «Новые люди» против нее активно выступаем и требуем, чтобы если хоть какая-то продукция из насекомых предлагается людям, на ней была бы крупная маркировка, примерно как на сигаретах, которая занимала бы сколько-то процентов от упаковки, чтобы было видно, что эта продукция содержит продукцию из насекомых», — отметил он.

До этого вице-президент Российского союза пекарей Ольга Пономарева заявила, что продукты из насекомых — выпечку, йогурты, снеки и батончики — начнут производить в РФ в течение 3-5 лет. По ее мнению, для широкого использования насекомых в производстве продуктов необходимо «преодолеть культурные предубеждения и разработать эффективные методы переработки и обеспечения безопасности».

Ранее владелец сверчковой фермы усомнился, что в России будут использовать личинок в пищу.