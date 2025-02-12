Владелец сверчковой фермы оценил разрешение ЕС на использование порошка из личинок в пищу

Россияне вряд ли начнут в скором времени употреблять в пищу порошки из личинок насекомых в качестве белковой добавки, заявил «Газете.Ru» владелец сверчковой фермы в Новосибирске, директор компании «Энтопротеин» Евгений Демидов. Так он прокомментировал принятый Евросоюзом закон об использовании в пищу порошка из личинок желтого мучного червя, известного также как хрущак.

«То, что Евросоюз идет по одному пути, – это прекрасно. У них свои условия, у нас свои условия. Я поддерживаю в целом. Нужно ли это нам в России кормить насекомыми людей или нет? Честно говоря, сказать затрудняюсь. Навряд ли в ближайшее время. Вопрос же не в том, кто первым накормит свое население альтернативным белком. Если не только насекомых брать, но и растительное мясо, или можно мясо печатать на принтерах, синтетическое мясо. Дело тут прежде всего в том, что кто первым займет технологии. Это огромная ниша. Она, естественно, будет расти со временем, потому что население нашей планеты только растет. Соответственно, этот вопрос будет становиться все острее и острее. Естественно, я всякие изменения расцениваю позитивно», — сказал он.

Демидов добавил, что сейчас около двух миллиардов людей едят насекомых из-за дефицита белка.

«Кстати говоря, это даже не Китай, а Латинская Америка, Африка, где действительно огромный дефицит. Надо не забывать, что это очень хорошая альтернатива сейчас рыбной муке и прочим исчерпаемым ресурсам. Тут мы предлагаем некую альтернативу. Я не вижу перспектив введения [насекомых] в рацион людей в России в ближайшее время, но в той же самой кормовой тематике это может быть востребовано у нас уже сейчас», – заключил он.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вступление в силу закона об использовании порошка из личинок в пищевой промышленности в ЕС – это следствие санкций против России. По его словам, европейские политики оправдывают решение тем, что данная добавка является альтернативным источником белка. Однако Володин считает, что санкции против России привели страны ЕС к серьезным экономическим последствиям, закрытию производств и трудностям в агропромышленном секторе.

Кроме того, спикер Госдумы предостерег от использования подобного порошка, так как он может вызвать у людей серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее вице-премьер Абрамченко заявила, что россиян не нужно кормить продуктами из сверчков.