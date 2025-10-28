На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о «белом списке сайтов»

Тюменский губернатор Моор заявил, что региональные сервисы войдут в белый список
Алексей Никольский/РИА «Новости»

В список «белых сайтов» Минцифры войдут региональные сервисы. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на прямой линии, трансляция которой велась в социальных сетях.

По словам чиновника, сейчас все регионы уже сообщили Минцифры, какие сервисы обеспечивают работу скорой помощи, общественного транспорта и доступ к областным сайтам.

До этого председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев попросили главу Минцифры Максута Шадаева включить СМИ в белый список интернет-ресурсов.

Гусев и Соловьев отметили роль, которую играют средства массовой информации в жизни россиян. Именно из СМИ граждане узнают о важных событиях в России и за рубежом, а также о том, как нужно действовать в разных чрезвычайных ситуациях.

Ранее в Минцифры рассказали, как будет работать «белый список» сайтов.

