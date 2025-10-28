На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии верфь разорвала контракты с эстонскими фирмами из-за эксплуатации украинцев

Yle: верфь в Финляндии расторгла контракты с фирмами из-за эксплуатации украинцев
Victor Lisitsyn

В Финляндии подразделение одного из крупнейших в мире судостроительных концернов Meyer Turku расторгло контракты с эстонскими компаниями Bongo Marine и Hodek из-за подозрений в эксплуатации украинских граждан. Об этом рассказывает телерадиокомпания Yle.

Эстонские фирмы, предположительно, заставляли украинцев работать в выходные дни и по ночам. Их смены нередко продолжались свыше 14 часов, при этом сотрудникам не платили сверхурочные.

До этого в Мьянме и Камбодже освободили из рабства 3,5 тыс. человек. Среди вызволенных силовиками оказались более ста девушек из стран СНГ, которые приехали в Таиланд, чтобы работать моделями. Мошенники, притворявшиеся модельными агентами, заманивали девушек, чтобы затем продать их на органы или заставить работать сотрудницами мошеннических кол-центров.

Также среди жертв современных работорговцев оказались девушки из Китая, Вьетнама и Камеруна.

Ранее стало известно, что в Киевской области в рабстве удерживали 13 граждан Узбекистана.

