В Киевской области в рабстве удерживали 13 граждан Узбекистана

В Киевской области нашли лагерь, где в рабстве находились 13 граждан Узбекистана

В Киевской области обнаружили лагерь, где в рабстве удерживались 13 граждан Узбекистана. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Обнаружены помещения, где в бесчеловечных условиях содержались 13 граждан Узбекистана, [их] документы, деньги и транспортные средства», — говорится в публикации.

Известно, что иностранцев заставляли работать безвозмездно, получая при этом прибыль для преступников. Их переправка под Киев была организована несколькими представителями Украины, Узбекистана и Китая. Преступники ввели граждан Узбекистана в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов.

Удерживаемым разрешали посещать туалет только по расписанию, а за малейшие нарушения штрафовали.

Подозреваемых задержали. Им вменяется статья о незаконной трудовой эксплуатации.

В конце июля украинцы пожаловались на тяжелые условия труда и «несправедливое отношение» на клубничных фермах в Финляндии. Один из украинцев заявил, что не мог поверить, «что такой рабский труд может существовать в развитой стране».

Ранее украинским мигрантам в Европе предложили собирать киндер-сюрпризы.