На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киевской области в рабстве удерживали 13 граждан Узбекистана

В Киевской области нашли лагерь, где в рабстве находились 13 граждан Узбекистана
true
true
true
close
The Art of Pics/Shutterstock/FOTODOM

В Киевской области обнаружили лагерь, где в рабстве удерживались 13 граждан Узбекистана. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Обнаружены помещения, где в бесчеловечных условиях содержались 13 граждан Узбекистана, [их] документы, деньги и транспортные средства», — говорится в публикации.

Известно, что иностранцев заставляли работать безвозмездно, получая при этом прибыль для преступников. Их переправка под Киев была организована несколькими представителями Украины, Узбекистана и Китая. Преступники ввели граждан Узбекистана в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов.

Удерживаемым разрешали посещать туалет только по расписанию, а за малейшие нарушения штрафовали.

Подозреваемых задержали. Им вменяется статья о незаконной трудовой эксплуатации.

В конце июля украинцы пожаловались на тяжелые условия труда и «несправедливое отношение» на клубничных фермах в Финляндии. Один из украинцев заявил, что не мог поверить, «что такой рабский труд может существовать в развитой стране».

Ранее украинским мигрантам в Европе предложили собирать киндер-сюрпризы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами