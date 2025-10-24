На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как изменятся цены на алкоголь к Новому году

Агроэксперт Березнюк: в конце года и алкоголь подорожает из-за роста акцизов
true
true
true
close
Depositphotos

Ближе к Новому году спрос россиян на алкогольные напитки повышается на 15-30%, поэтому торговые сети обычно стараются заранее подготовить запасы товаров, чтобы справиться с ажиотажем без значительного роста цен. Однако в этом году стоимость все-таки подрастет, но уже после наступления праздников, что связано с повышением акцизов, рассказал RT управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Благодаря подготовке магазинов к повышенному спросу, обычно цены растут незначительно – в пределах нескольких процентов, отметил эксперт. По его словам, по-прежнему к новогоднему застолью большинство россиян закупают шампанское – его предпочитают более 80% покупателей.

«Более 30–35% выбирают красное вино. Далее по популярности идут белое вино и пиво. Из крепких напитков традиционно на первом месте водка, за которой следуют коньяк и виски», — рассказал Березнюк.

Повышения цен, по мнению специалиста, следует ожидать уже после наступления праздников – в это время в силу вступят новые, повышенные акцизы. Так, на тихие вина ставка возрастет на 31% с текущих 113 до 148 рублей за 1 л продукции, на игристые вина – на 8,9% — до 160 рублей, заключил агроэксперт.

Напомним, в сентябре текущего года уровень потребления алкогольной продукции в России достиг исторического минимума с 1999 года, составив 7,84 литра на душу населения за последние 12 месяцев. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 7,93 литра.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты к Новому году лучше купить заранее.

