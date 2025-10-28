Офицер группы «Альфа» назвал лучший способ защиты от нападения на улице

Самый безопасный способ защититься от нападения на улице – убежать, заявил «Газете.Ru» президент союза «Офицеры группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. По его словам, в суде тяжело доказать факт самозащиты, особенно если жертва применила газовый баллончик или травматический пистолет.

«Если противник не с огнестрельным оружием и у вас намечается некий конфликт, то поверьте мне, безопаснее всего убежать. Не факт, что вы победите. Пусть это немножко постыдно, но зато потом не будете жалеть, может быть, несколько лет, а то и оставшуюся жизнь. Таких случаев очень много, когда с тем же травматическим пистолетом пытались люди ввязаться в драку на стороне кого-то — в результате оказывалось, что пять пуль попали не в противника, а в обратную цель. В итоге — реальный срок. Правоприменение будет исследоваться в каждой ситуации отдельно. Очень часто у нас происходят случаи, где человек защищал свою дочь от изнасилования, расправился с насильником и сел в тюрьму. [Ситуации] так передаются в прессе — на самом деле разбирается суд. Там очень сложное понятие сопротивления насилию», — сказал специалист.

По мнению Филатова, применение газового баллончика слабо опасно для жизни, однако следует знать, как с ним обращаться.

«Конечно, есть какая-то индивидуальная непереносимость, но здесь надо бояться другого — не на каждого преступника подействует баллон, потому что его надо применить очень точно, вовремя и в цель. И если ты промажешь, например, нанесешь ущерб нападавшему, но не сможешь его нейтрализовать, то это только больше озлобит и придаст жестокости. Если вы имеете какое-то средство защиты, надо постоянно практиковаться с тем же баллончиком, надо понимать, как он работает. Он работает лучше по ветру, а не против ветра», — объяснил он.

