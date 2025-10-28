На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Офицер группы «Альфа» назвал лучший способ защиты от нападения на улице

Подполковник ФСБ Филатов: суд не всегда встает на сторону жертвы нападения
true
true
true
close
Shutterstock

Самый безопасный способ защититься от нападения на улице – убежать, заявил «Газете.Ru» президент союза «Офицеры группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. По его словам, в суде тяжело доказать факт самозащиты, особенно если жертва применила газовый баллончик или травматический пистолет.

«Если противник не с огнестрельным оружием и у вас намечается некий конфликт, то поверьте мне, безопаснее всего убежать. Не факт, что вы победите. Пусть это немножко постыдно, но зато потом не будете жалеть, может быть, несколько лет, а то и оставшуюся жизнь. Таких случаев очень много, когда с тем же травматическим пистолетом пытались люди ввязаться в драку на стороне кого-то — в результате оказывалось, что пять пуль попали не в противника, а в обратную цель. В итоге — реальный срок. Правоприменение будет исследоваться в каждой ситуации отдельно. Очень часто у нас происходят случаи, где человек защищал свою дочь от изнасилования, расправился с насильником и сел в тюрьму. [Ситуации] так передаются в прессе — на самом деле разбирается суд. Там очень сложное понятие сопротивления насилию», — сказал специалист.

По мнению Филатова, применение газового баллончика слабо опасно для жизни, однако следует знать, как с ним обращаться.

«Конечно, есть какая-то индивидуальная непереносимость, но здесь надо бояться другого — не на каждого преступника подействует баллон, потому что его надо применить очень точно, вовремя и в цель. И если ты промажешь, например, нанесешь ущерб нападавшему, но не сможешь его нейтрализовать, то это только больше озлобит и придаст жестокости. Если вы имеете какое-то средство защиты, надо постоянно практиковаться с тем же баллончиком, надо понимать, как он работает. Он работает лучше по ветру, а не против ветра», — объяснил он.

Ранее россиянин угрожал врачу скорой помощи пистолетом и попал под суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами