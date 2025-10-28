На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликовано последнее обращение звезды «Полицейского с Рублевки» к поклонникам

На видео попало последнее обращение умершего от рака Романа Попова к поклонникам
Российский актер Роман Попов в последний раз выходил на связь с поклонниками чуть больше месяца назад. Видеобращение было опубликовано в Telegram-канале артиста 5 сентября.

На записи Попов, сидя на инвалидном кресле, благодарит неравнодушных людей за сборы денег на его лечение.

«Я хочу сказать большое спасибо за то, что вы делаете, большое спасибо за сборы. Сборы можно считать оконченными. Вы очень крутые. Такая суперсила, буду держать в курсе, как обычно, о своих боях», — сказал актер.

28 октября концертный директор актера подтвердил информацию о его смерти. Роман Попов скончался в возрасте 40 лет из-за рецидива рака мозга. По данным Telegram-канала Mash, последние дни любимец публики провел в коме в крайне тяжелом состоянии. Перед смертью его подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Как пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, перед смертью Попов почти ослеп и частично оглох. Злокачественную опухоль мозга актер лечил с 2018 года. В 2021 году болезнь отступила, однако в 2025-м вернулась в более агрессивной форме.

В фильмографии Попова значится почти 40 фильмов, в том числе «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие. Наибольшую популярность он получил благодаря роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

Ранее после продолжительной болезни скончался актер из «Десяти негритят» Алексей Золотницкий.

