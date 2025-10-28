На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области сократят расходы регионального бюджета

Губернатор Слюсарь: Ростовская область выполнит все социальные обязательства
true
true
true
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Правительство Ростовской области выполнит все социальные обязательства, несмотря на сокращение расходов регионального бюджета в условиях ограниченности доходов, сообщается на официальном портале правительства Ростовской области со ссылкой на губернатора региона Юрия Слюсаря.

Слюсарь добавил, что правительство региона отказалось от привлечения коммерческих кредитов.

Также губернатор отметил, что в сложившихся условиях региону придется работать в крайне напряженном бюджетном режиме.

«Будем жить на то, что соберем в бюджет до конца года. Расходы придется сократить. Но это не касается защищенных статей бюджета. Все социальные обязательства мы продолжим выполнять», — заявил он.

По словам губернатора, до 1 ноября всем структурным подразделениям поручено представить предложения по оптимизации расходов.

«Все предложения нужно будет подготовить до 1 ноября и подойти рационально, с умом, разумно посмотреть, что из запланированного в этом году можно перенести на 2026 год», — заключил Слюсарь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами