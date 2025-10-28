В Ростовской области сократят расходы регионального бюджета

Правительство Ростовской области выполнит все социальные обязательства, несмотря на сокращение расходов регионального бюджета в условиях ограниченности доходов, сообщается на официальном портале правительства Ростовской области со ссылкой на губернатора региона Юрия Слюсаря.

Слюсарь добавил, что правительство региона отказалось от привлечения коммерческих кредитов.

Также губернатор отметил, что в сложившихся условиях региону придется работать в крайне напряженном бюджетном режиме.

«Будем жить на то, что соберем в бюджет до конца года. Расходы придется сократить. Но это не касается защищенных статей бюджета. Все социальные обязательства мы продолжим выполнять», — заявил он.

По словам губернатора, до 1 ноября всем структурным подразделениям поручено представить предложения по оптимизации расходов.

«Все предложения нужно будет подготовить до 1 ноября и подойти рационально, с умом, разумно посмотреть, что из запланированного в этом году можно перенести на 2026 год», — заключил Слюсарь.