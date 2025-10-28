Приговор бывшему заместителю главы Минцифры Паршину вступил в силу

Мосгорсуд оставил в силе приговор Хамовнического суда Москвы экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину и его соучастнику, бывшему гендиректору «БФТ-Холдинг» Александру Моносову. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Паршин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили девять лет колонии строгого режима. Предприниматель Моносов был признан виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере и получил срок 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, Паршин, курируя Российский фонд развития информационных технологий, получил взятку в размере 3,75 млн рублей, а за это способствовал выделению грантов компании Моносова, разрабатывающей IT-решения для государственного сектора.

28 апреля Хамовнический суд приговорил Паршина к 9 годам колонии, а Моносова – к 8,5 годам. Кроме того, каждому из них назначен штраф в 315 млн рублей.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Минцифры России Паршина на 200 млн рублей.