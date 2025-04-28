Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего замглавы Минцифры осудили на девять лет колонии

В Москве осудили бывшего замглавы Минцифры Паршина на девять лет колонии
close
Shutterstock

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина на девять лет колонии строгого режима по факту получения взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Также ему назначен штраф в 315 млн рублей.

Также приговор был вынесен бывшему генеральному директору ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александру Моносову, который обвиняется в даче взятки. Он приговорен к 8,5 года колонии строгого режима. Ему назначен такой же штраф в 315 млн рублей.

Паршина задержали в момент получения взятки в размере 3,75 млн рублей в московском ресторане. Следствие полагало, что взятка Паршину предназначалась за выделение гранта фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IТ-решений. Сам Паршин свою вину отрицает и называет работу следователей «предвзятой и искаженной». Он пояснил, что его действия были направлены на «исправление катастрофической ситуации в сфере отбора заявок на гранты» и без этого многие проекты вообще не увидели бы свет.

В конце марта сообщалось, что по делу бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина о получении особо крупной взятки было арестовано имущество на более чем 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в деле основателя «Русагро» могут появиться новые фигуранты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами