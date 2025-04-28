Бывшего замглавы Минцифры осудили на девять лет колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина на девять лет колонии строгого режима по факту получения взятки. Об этом сообщает ТАСС.
Также ему назначен штраф в 315 млн рублей.
Также приговор был вынесен бывшему генеральному директору ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александру Моносову, который обвиняется в даче взятки. Он приговорен к 8,5 года колонии строгого режима. Ему назначен такой же штраф в 315 млн рублей.
Паршина задержали в момент получения взятки в размере 3,75 млн рублей в московском ресторане. Следствие полагало, что взятка Паршину предназначалась за выделение гранта фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IТ-решений. Сам Паршин свою вину отрицает и называет работу следователей «предвзятой и искаженной». Он пояснил, что его действия были направлены на «исправление катастрофической ситуации в сфере отбора заявок на гранты» и без этого многие проекты вообще не увидели бы свет.
В конце марта сообщалось, что по делу бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина о получении особо крупной взятки было арестовано имущество на более чем 200 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в деле основателя «Русагро» могут появиться новые фигуранты.