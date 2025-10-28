На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, помогает ли гранатовый сок при дефиците железа

Врач Гузман: стакан гранатового сока покрывает лишь 5% суточной нормы железа
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Гранатовый сок хорош как дополнительный источник железа, но не как основной — в 200 мл напитка содержится лишь 3–5% суточной нормы этого минерала. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Гранат и гранатовый сок действительно содержат железо, но в небольшом количестве и в форме, которая усваивается хуже, чем из животных продуктов. Форма железа в гранате — только негемовое. Усвоение негемового железа варьируется от 2 до 20% в зависимости от рациона (наличие витамина C в гранате улучшает биодоступность железа, а фитаты из злаков, чай и кофе — снижают). В 200 мл сока — примерно 0,5–0,7 мг железа, при этом суточная потребность у взрослых в этом элементе — не менее 10 мг, у детей — 7–11 мг, у беременных женщин — до 27 мг. Таким образом, один стакан гранатового сока покрывает лишь 3–5% суточной нормы. Поэтому гранатовый сок — это дополнительный источник железа, но не основной. При железодефицитной анемии он может быть полезен как часть рациона, но не заменяет медикаментозное лечение и специализированные продукты питания», — пояснила Гузман.

До этого врач-гематолог Анна Петрова рекомендовала для поддержания уровня железа в организме включить в рацион на регулярной основе мясо, субпродукты, бобовые, гречку, орехи. Так, например, в говяжьей печени на 100 г продукта приходится 6,9 мг легкоусвояемого гемового железа, в говядине и индейке – порядка 2–3 мг, в гречке – 8 мг. Во время и сразу после еды она рекомендовала не пить чай и кофе, которые мешают усвоению микроэлемента.

Ранее россиянам перечислили полезные свойства хурмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами