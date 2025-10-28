В Москве пройдет выставка антифашистских карикатур

«Известия» совместно с Российской академией художеств представят выставку архивных материалов, посвященных борьбе с фашизмом, а также исторические фотографии и оригинальные рисунки карикатуриста Бориса Ефимова, сообщает пресс-служба «Известий».

Выставка «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера» откроется 19 ноября в галерее искусств Зураба Церетели в Москве. Проект «Известий» и Российской академии художеств приурочен к 80-летию Нюрнбергского процесса и 125-летию со дня рождения Бориса Ефимова.

На выставке посетители смогут увидеть оригинальные карикатуры, плакаты и архивные материалы из коллекции МИЦ «Известия» и из собрания семьи Ефимова. Также на выставке впервые представят типографский альбом, рисунки из которого Сталин подарил Черчиллю, блокнот с зарисовками из зала суда Нюрнбергского процесса и другие раритеты.

Кроме того, с помощью искусственного интеллекта персонажи карикатур «оживут», а QR-коды у экспонатов помогут посетителям узнать больше о работах Ефимова.

Выставка «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера» будет работать с 19 ноября по 14 декабря 2025 года в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Галерее искусств Зураба Церетели.