В Подмосковье полиция задержала троих подозреваемых в ограблении дома

СК: трое мужчин обвиняются в ограблении дома в Подмосковье на 60 млн рублей
В Подмосковье задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении дома бизнесмена на 60 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета по области.

По версии следствия, 13 октября трое мужчин в масках, вооружившись травматическим пистолетом, ворвались в частный дом в поселке Бица Ленинского городского округа Московской области, связали хозяина жилья и сына, а его жену и других детей заперли в ванной комнате. После чего грабители похитили драгоценности и деньги на 60 млн рублей.

После случившегося потерпевшие обратились в правоохранительные органы, где следователи возбудили уголовное дело по статье о разбое, совершенном в особо крупном размере. На данный момент фигуранты дела уже задержаны, сообщили в СК.

Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых у одного из обвиняемых был обнаружен и изъят самозарядный пистолет с глушителем.

Ранее петербуржец напал на подростка в лифте и отобрал телефон.

