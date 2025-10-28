На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США ошибка стюардессы обошлась авиакомпании в $70 тыс.

true
true
true
close
Sebastian Kahnert/Global Look Press

В Соединенных Штатах перед самым взлетом рейса произошел курьезный случай, в котором оказалась замешана опытная стюардесса. Сотрудница авиакомпании с 26-летним стажем случайно привела в действие систему аварийной эвакуации, что повлекло за собой неожиданное открытие аварийного трапа, сообщает издание Rolling Out.

Инцидент произошел на борту самолета Delta Airlines, готовившегося к вылету из Питтсбурга в Солт-Лейк-Сити. Во время обычной предполетной проверки аварийных выходов бортпроводница нечаянно активировала механизм развертывания спасательного трапа. В результате доступ в самолет оказался заблокирован, а рейс был задержан на четыре часа.

Пассажирам пришлось провести время ожидания в салоне самолета, пока устранялись последствия случившегося. По словам самой стюардессы, за все годы ее работы подобное произошло впервые. Ущерб для авиакомпании оценивается примерно в $70 тыс. (около 5,5 млн рублей), поскольку развернутый трап восстановлению не подлежит.

В эту сумму входят также компенсации пассажирам за задержку и расходы на переоформление билетов для тех, кто пропустил стыковочные рейсы.

Стюардессы назвали самые раздражающие действия пассажиров самолета.

