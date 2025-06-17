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Стюардессы назвали самые раздражающие действия пассажиров самолета

Pravda.Ru: многих стюардесс раздражает привычка снимать обувь во время полета
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BLACKDAY/Shutterstock/FOTODOM

Многих стюардесс раздражает, когда пассажиры самолета заказывают горячие напитки во время полета, который длится меньше часа. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам бортпроводниц, на разнос напитков в этом случае у них есть только около получаса, при этом время в полете ограничено. Кроме того, к неприятным привычкам они отнесли привычку снимать одежду и обувь.

«В замкнутом пространстве запах может стать настоящим испытанием для всех рядом. А некоторые еще и ходят в туалет босиком — это уже чистый кошмар с точки зрения гигиены», — говорится в сообщении.

Стюардессы добавили, что отсутствие обуви на ногах может привести к негативным последствиям в экстренной ситуации, потому что в ходе эвакуации пассажирам не хватит времени надевать ее.

Стюардесса из США Шер Даллас до этого призвала пассажиров отказаться от использования туалетной бумаги во время полета. В своих соцсетях она объяснила, почему это может быть небезопасно. Она подчеркнула, что на туалетной бумаге могут оставаться капли жидкости, что вызывает сомнения в ее гигиеничности.

Ранее сообщалось, что американская стюардесса лишилась ног и одной руки из-за позднего обращения к врачам.

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