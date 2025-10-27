Пьяный уралец снял с супруги кожу после конфликта из-за ужина

На Урале мужчину обвинили в расправе над женой из-за неприготовленного ужина

Жителя Свердловской области обвиняют в расправе над супругой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Березовский. По словам самого задержанного, женщина пришла домой и упрекнула его в том, что тот не приготовил ужин. Между супругами возник конфликт, во время которого пьяный мужчина нанес жене несколько ножевых ранений. Спасти пострадавшую не удалось.

По данным Е1, фигурант снял кожу с возлюбленной и пытался скрыть улики.

«В печке обнаружили сожженный мобильный телефон жены и другие важные вещдоки», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, мужчине уже предъявили обвинения, вскоре ему изберут меру пресечения. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Известно, что фигурант работает в сфере грузоперевозок. До инцидента к уголовной ответственности не привлекался.

