Россиянин избил женщину и поджег ее дом, чтобы она не обратилась в полицию

В Коми мужчина ударил женщину и устроил в доме пожар, чтобы ее запугать
SShank/Shutterstock/FOTODOM

Житель Коми поднял руку на сожительницу и поджег ее дом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Недавно в Усть-Куломском районе произошел пожар. Горел дом, принадлежащий местной жительнице 1991 года рождения. Правоохранители установили, что причиной возгорания стал поджог, а виновником произошедшего является 37-летний сожитель пострадавшей. На допросе он полностью признал свою вину.

Мужчина рассказал полицейским, что накануне инцидента между ним и его сожительницей возник конфликт, в ходе которого он ударил женщину. Она собиралась обратиться в медицинское учреждение для снятия побоев и сообщила партнеру о своих планах. Но мужчина решил помешать этому и облил одеяло бензином, а затем поджег его и покинул жилище через окно.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога»). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее россиянин избил жену и выбил ей ногой зубы из-за ревности.

