Названа причина смерти одного из постояльцев Disney World во Флориде

Причиной смерти третьего скончавшегося посетителя парка развлечений «Мир Уолта Диснея» (Disney World) во Флориде стало самоубийство. Об этом сообщило издание New York Post (NYP) со ссылкой на Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Ориндж.

«На данный момент мы можем подтвердить, что смерть наступила в результате самоубийства; причина смерти — множественные травматические повреждения», — сказал представитель бюро.

По данным издания, мужчина скончался в отеле Disney«s Contemporary Resort. Место происшествия было оцеплено, следует из материала.

25 октября NYP писало, что в Disney World зафиксировали уже третью смерть менее чем за две недели. До этого в отеле Disney's Contemporary Resort погибла поклонница «Диснея», сорвавшись с крыши культовой башни в форме буквы «А». СМИ сообщили, что молодая женщина недавно отпраздновала годовщину свадьбы, причем она провела медовый месяц в Disney World. Еще одним эпизодом стала смерть 60-летнего мужчины, который почувствовал себя плохо на аттракционе и позже скончался в больнице.

Ранее российская артистка сорвалась с высоты, выполняя цирковой трюк.