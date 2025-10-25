Третий человек за две недели умер на территории Disney World во Флориде

В парке развлечений «Мир Уолта Диснея» (Disney World) во Флориде зафиксирована уже третья смерть менее чем за две недели. Об этом сообщила газета The New York Post.

По данным офиса судебно-медицинской экспертизы округа Ориндж, мужчину нашли мертвым в отеле Disney's Contemporary Resort, который находится рядом с парком Magic Kingdom. Причина и точное время смерти пока не раскрываются.

Один из гостей отеля опубликовал в TikTok кадры с места происшествия, где видна оцепленная территория и присутствие полиции и спасателей. В соцсетях посетители сообщали, что персонал просил их не подходить к окнам.

Журналисты отметили, что это уже второй трагический случай в том же отеле за короткий срок: на прошлой неделе там погибла поклонница «Диснея», сорвавшись с крыши культовой башни в форме буквы «А». СМИ сообщили, что молодая женщина недавно отпраздновала годовщину свадьбы, причем она провела медовый месяц в Disney World. Еще одним эпизодом стала смерть 60-летнего мужчины, который почувствовал себя плохо на аттракционе и позже скончался в больнице.

Disney's Contemporary Resort считается одним из самых известных отелей комплекса и находится в нескольких минутах ходьбы от Magic Kingdom. Стоимость проживания в нем превышает $1000 (≈ 930 €) за ночь.

Ранее российская артистка сорвалась с высоты, выполняя цирковой трюк.