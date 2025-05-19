В Челябинской области артистка сорвалась с высоты, выполняя цирковой трюк

В Магнитогорске Челябинской области при выполнении трюка на аттракционе погибла 22-летняя девушка. Об этом сообщает Telegram-канал «Магнитогорск. Главное!».

Известно, что погибшая Виктория Баландина не была артисткой городского цирка, но участвовала в репетиции. Она сорвалась с высоты в четыре метра, выполняя элемент на «Колесе смелости». Девушка скончалась в машине скорой помощи.

«В день трагедии не было представлений — в здании находилась труппа цирка-шапито «Виват», готовившаяся к гастролям в Абхазию. «Колесо смелости» установили для фотофиксации перед таможенным оформлением», — сказано в сообщении.

Региональный Следком завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в Telegram-канале ведомства. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого молодая артистка московского цирка Запашного после выступления умерла от остановки сердца. Она потеряла сознание за кулисами после выполнения трюка. Врачи больше трех часов пытались реанимировать ее.

Ранее на СВО погиб артист Большого Московского цирка.