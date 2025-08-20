В США мужчина признался в поставке оружия в КНДР и получил 8 лет тюрьмы

Федеральный суд в Лос-Анджелесе приговорил 42-летнего Шэнхуа Вэня к восьми годам лишения свободы за организацию нелегальных поставок оружия и боеприпасов в Северную Корею, пишет New York Post.

Шэнхуа Вэнь прибыл в США из Китая по студенческой визе в 2012 году, однако после ее истечения остался в стране нелегально. Следствие установило, что еще до приезда в Штаты он встречался с представителями посольства Северной Кореи в Китае, где получил задание закупать товары в интересах правительства КНДР.

Вэнь признал вину по двум пунктам: сговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и деятельность в качестве незаконного агента иностранного государства. В материалах дела говорится, что он пытался приобрести не только оружие и боеприпасы, но и военную форму, чтобы «замаскировать северокорейских солдат для внезапного нападения».

По данным прокуратуры, в 2022 году северокорейские чиновники связались с ним через мессенджер и поручили закупить огнестрельное оружие. Уже в 2023 году Вэнь отправил два контейнера с оружием и снаряжением из Лонг-Бич, Калифорния, в Северную Корею через Гонконг. На эти операции он получил около $2 млн от посредников.

Чтобы легализовать свою деятельность, Вэнь приобрёл компанию под названием Super Armory, а также федеральную лицензию на торговлю огнестрельным оружием, оформив документы на имя своего партнера из Техаса. По данным следствия, он просил знакомых закупать оружие от его имени, а затем перевозил его в Калифорнию, маскируя грузы под бытовую технику и детали для фотоаппаратов.

В сентябре 2023 года агенты ФБР провели обыск в доме Вэня. В гараже и фургоне на его подъездной дорожке было обнаружено около 50 тысяч патронов, а также спецоборудование — прибор для идентификации химических угроз и устройство для обнаружения радиопередач, которые он планировал отправить в Северную Корею.

Ранее сообщалось, что молодым людям из КНДР грозит трудовой лагерь за «южнокорейскую речь».