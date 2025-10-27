На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Дикого ангела» Орейро сыграла Снегурочку в российском фильме

Наталия Орейро снялась в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»
true
true
true
close
Софья Анцупова/Пресс-служба Киностудии Горького

Актриса Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в приключенческом семейном фильме «Письмо Деду Морозу». Лента выходит в широкий прокат в России 27 ноября 2025 года, сообщили создатели проекта.

Cообщается, что актриса давно хотела примерить на себя роль Снегурочки. «С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в ее наряде, и это стало возможным в фильме — я очень этому рада», — поделилась Орейро.

Также в съемках картины приняли участие российские артисты Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Мирон Проворов, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов и Владимир Симонов.

Авторы ленты рассказали, что она повествует о событиях, произошедших в жизни главного героя — юриста, который забыл, что значит мечтать — после того, как его сын нашел старые детские письма отца к Деду Морозу и отправил их через волшебный почтовый ящик.

«Это «ностальгический трип» для целого поколения. Мы создали безумную, смешную и трогательную историю, которая заставит взрослых вспомнить, каково это — верить в чудо, а детей — от души смеяться и сопереживать приключениям на экране. Наш слоган «Все сбудется!» — это не просто слова, это обещание зрителю настоящего новогоднего волшебства», — отметила генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.

Отмечается, что фильм снят в нескольких локациях, включая Москву, Санкт-Петербург и Карелию, что позволило создать атмосферу русской зимы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами