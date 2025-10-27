Звезда «Дикого ангела» Орейро сыграла Снегурочку в российском фильме

Актриса Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в приключенческом семейном фильме «Письмо Деду Морозу». Лента выходит в широкий прокат в России 27 ноября 2025 года, сообщили создатели проекта.

Cообщается, что актриса давно хотела примерить на себя роль Снегурочки. «С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в ее наряде, и это стало возможным в фильме — я очень этому рада», — поделилась Орейро.

Также в съемках картины приняли участие российские артисты Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Мирон Проворов, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов и Владимир Симонов.

Авторы ленты рассказали, что она повествует о событиях, произошедших в жизни главного героя — юриста, который забыл, что значит мечтать — после того, как его сын нашел старые детские письма отца к Деду Морозу и отправил их через волшебный почтовый ящик.

«Это «ностальгический трип» для целого поколения. Мы создали безумную, смешную и трогательную историю, которая заставит взрослых вспомнить, каково это — верить в чудо, а детей — от души смеяться и сопереживать приключениям на экране. Наш слоган «Все сбудется!» — это не просто слова, это обещание зрителю настоящего новогоднего волшебства», — отметила генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.

Отмечается, что фильм снят в нескольких локациях, включая Москву, Санкт-Петербург и Карелию, что позволило создать атмосферу русской зимы.