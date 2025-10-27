В Калининградской области добыли крупнейший за четыре года самородок янтаря

На Калининградском янтарном комбинате добыли самый большой с 2021 года самородок весом 2,34 кг. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Камень нашли 23 октября в Приморском карьере. Он стал самым крупным за последние четыре года. Специалист-геммолог комбината Анна Дугина пояснила, что самородок является фрагментом более крупного янтарного образования возрастом 35–45 млн лет, которое, по оценке экспертов, имело округлую форму и напоминало буханку хлеба.

Самородку присвоили название «Рекордсмен». После прохождения государственной экспертизы предприятие намерено выставить его на торги в рамках аукциона редкого янтаря. В пресс-службе уточнили, что окаменевшая смола имеет крупный скол, что может свидетельствовать о том, что изначально она была значительно больше.

Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, когда комбинат добыл янтарь весом 2,7 кг под названием «Голова тигра». Тогда камень ушел с аукциона за 1,2 млн руб.

Ранее в России добыли самородок янтаря с рисунком в виде сердца.